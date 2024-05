Criminelen publiceren gestolen geestelijke gezondheidsgegevens kinderen

De ransomwaregroep die begin maart een aanval op een Schotse gezondheidsdienst uitvoerde heeft een grote hoeveelheid patiëntgegevens gepubliceerd, waaronder gezondheidsgegevens van kinderen. Dat laat National Health Service (NHS) Dumfries and Galloway via de eigen website weten. De dienst levert gezondheidszorg in de Schotse regio Dumfries and Galloway.

Bij de aanval werd een 'aanzienlijke' hoeveelheid data buitgemaakt. De ransomwaregroep dreigde deze gegevens te publiceren als de gezondheidsdienst geen losgeld zou betalen. Eind maart werden al gegevens van een klein aantal patiënten gepubliceerd en kondigde de groep aan meer gegevens te zullen openbaren als de gezondheidsdienst niet tot betaling overging.

De criminelen hebben nu een grote hoeveelheid personeels- en patiëntgegevens openbaar gemaakt. Tegenover de BBC verklaart de gezondheidsdienst dat het ook om geestelijke gezondheidsgegevens van kinderen gaat. Hoeveel patiënten precies zijn getroffen is op dit moment nog onbekend, maar er wordt niet uitgesloten dat het om duizenden mensen gaat. De gezondheidsdienst is een onderzoek gestart om te kijken welke personen het grootste risico door het datalek lopen. Hoe de aanvallers toegang tot data konden krijgen is niet bekendgemaakt.