Franse radiologiepraktijken kunnen door cyberaanval lastig afspraken maken

Verschillende radiologiepraktijken van het Franse Coradix Magnescan zijn getroffen door een cyberaanval, waardoor patiënten lastig afspraken kunnen maken. Details over het incident zijn schaars, maar in een pop-up laten de praktijken weten dat het om een aanval met malware gaat. Tevens wordt gemeld dat al het personeel hard aan het werk is om ervoor te zorgen dat onderzoeken zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

"Het maken van afspraken blijft nog steeds erg lastig in de radiologiepraktijken", zo laat de pop-up verder weten. In een verklaring tegenover L'Independant verklaart een woordvoerder dat er maatregelen zijn genomen om de aanval te beperken. Voor zover nu bekend zijn er geen gegevens van patiënten gestolen. Daarnaast is er aangifte bij de politie gedaan.