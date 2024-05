Kabinet wil verbod op gebruik gegevens Handelsregister voor direct marketing

Het demissionair kabinet komt dit jaar met een wetsvoorstel om het gebruik van gegevens uit het Handelsregister voor direct marketing te verbieden. De financiering van het register wordt ook aangepast, waardoor ingeschreven ondernemers een vaste bijdrage per jaar gaan betalen. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken vandaag bekendgemaakt.

In het Handelsregister staan alle bedrijven, rechtspersonen en andere organisaties ingeschreven die deelnemen aan het economisch verkeer. Volgens het ministerie hebben ingeschreven ondernemers de afgelopen jaren steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens gekregen. Gegevens die wettelijk verplicht openbaar moeten zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven.

Daarnaast zijn adresgegevens van individuen gebruikt voor doxing en hebben vooral steeds meer zelfstandige ondernemers online en fysiek last van dreigende situaties, aldus het ministerie. Dat stelt dat de aangepaste financiering van het Handelsregister gegevens van ingeschreven ondernemers beter moet beschermen. Ondernemers die ingeschreven staan gaan hier een vaste bijdrage per jaar voor betalen.

Daarnaast wordt een verbod op het gebruik van Handelsregistergegevens voor direct marketingdoeleinden opgenomen in een wetsvoorstel dat staat gepland voor komend jaar. Deze aanpassing zou moeten helpen tegen ongevraagde acquisitietelefoontjes waar ondernemers mee te maken hebben. Als laatste zal de Kamer van Koophandel de controle van gegevens aanscherpen en bijvoorbeeld op onaannemelijke bedrijfslocaties monitoren. Het kabinet hoopt eind 2025 zoveel mogelijk maatregelen te hebben doorgevoerd.