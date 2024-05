Dell waarschuwt klanten voor datalek met persoonsgegevens

Dell heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek met hun persoonsgegevens, nadat een aanvaller claimde de data van 49 miljoen klanten in handen te hebben. Het zou gaan om informatie van mensen die van 2017 tot 2024 producten bij Dell hebben aangeschaft, aldus Daily Dark Web.

Het bedrijf bevestigt dat het inderdaad gegevens van klanten heeft gelekt. Volgens de e-mail wordt er een incident met een Dell-portaal onderzocht, dat gekoppeld is aan een klantendatabase. Daarbij heeft een aanvaller toegang gekregen tot naam, adresgegevens, bestelgegevens en hardware-informatie. "We denken dat er gegeven de betreffende informatie geen groot risico voor onze klanten is", aldus Dell. Hoe de aanvaller toegang tot de gegevens kon krijgen wordt niet gemeld, alsmede het aantal getroffen klanten.