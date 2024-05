Belgisch energiebedrijf meldt laadpaalfraude met valse QR-codes

Het Belgische energiebedrijf EnergyVision heeft betalingen via QR-codese op laadpalen uitgeschakeld, nadat criminelen hier via malafide QR-codes misbruik van maakten. Volgens de energieleverancier gaat het om een 'honderdtal' slachtoffers die elk voor driehonderd euro werden opgelicht.

"Let op: Ad hoc betalingen via QR-code op publieke laadpunten zijn tijdelijk uitgeschakeld door frauduleuze QR-stickers. We adviseren voor een 100 procent veilige betaling, je laadpas te gebruiken. Recent via QR-code betaald? Neem contact op met je bank", aldus EnergyVision op X. Voor het betalen van een laadbeurt biedt EnergyVision zowel de optie om met een laadpas te betalen, als een ad-hocbetaling door een QR-code op een laadpaal te scannen.

De meeste eigenaren van een elektrische auto betalen met de laadpas. Zo'n vijf procent doet dat door een QR-code te scannen. EnergyVision moest deze betaalmethode aanbieden omdat dit een voorwaarde was om de laadpalen te mogen plaatsen. Criminelen hebben hier nu misbruik van gemaakt door malafide QR-codes over de codes van EnergyVision te plakken.

"Wie probeerde te laden via zo’n code kreeg een webpagina te zien om te betalen. Deed je dat, dan kreeg je een foutmelding maar werd wel 300 euro van je rekening gehaald. Vervolgens werd je doorgestuurd naar de juiste pagina waar je opnieuw kon betalen waar dat uiteraard wel lukte. Daardoor kon je alsnog laden en viel het dus niet meteen op dat je bestolen was", zegt Maarten Michielssens, ceo van EnergyVision, tegenover Het Laatste Nieuws.

"Gelukkig betaalt maar vijf procent van onze klanten via die codes, de meeste gebruiken laadpasjes. Maar het gaat toch om een honderdtal slachtoffers die telkens 300 euro kwijt zijn", gaat Michielssens verder. Het energiebedrijf onderzocht na een klacht tweeduizend laadpalen. Op twintig daarvan waren de malafide QR-codes geplaatst. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben soortgelijke fraudegevallen zich ook voorgedaan.