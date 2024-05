Britse toezichthouder: organisaties moeten meer doen tegen datalekken

Organisaties moeten meer doen om datalekken te voorkomen, omdat veel incidenten nu plaatsvinden als gevolg van veelgemaakte beveiligingsmissers, zo stelt de Britse privacytoezichthouder ICO. Vorig jaar werden meer dan 11.000 beveiligingsincidenten bij de toezichthouder gemeld, tegenover 8800 een jaar eerder. In veel gevallen ontstaan de datalekken door phishing, zwakke wachtwoorden of standaardinstellingen.

De ICO noemt een incident waarbij een aanvaller bijna 5400 kassa's van een onderneming met malware wist te infecteren, om vervolgens creditcardgegevens van klanten te stelen. Een ander datalek bij een bouwbedrijf ontstond via een 'eenvoudige phishingmail', waardoor persoonlijke informatie van honderdduizend mensen werd gecompromitteerd. De toezichthouder roept vandaag alle organisaties op om hun cybersecurity te versterken.

In een nieuw document genaamd 'Learning from the mistakes of others' beschrijft de ICO veelgemaakte beveiligingsmissers, zodat organisaties daarvan kunnen leren om hun eigen beveiliging op te schroeven. Het gaat dan om maatregelen voor het versterken van wachtwoorden, het voorkomen van wachtwoord-gerelateerde aanvallen, het tegengaan van phishing en het voorkomen van malware-infecties.

"Mensen moeten het vertrouwen hebben dat organisaties zoveel als mogelijk doen om hun persoonlijke informatie te beschermen", zegt Stephen Bonner van de ICO. "Hoewel cyberaanvallen steeds geraffineerder worden, zien we dat veel organisaties niet goed hierop reageren en nog steeds de meest basale cybersecuritymaatregelen negeren."