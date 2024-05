UWV meldt datalek met 150.000 bekeken en mogelijk gedownloade cv's

Het UWV heeft te maken gekregen met een datalek nadat iemand 150.000 cv's op werk.nl heeft ingezien en mogelijk gedownload. Via werk.nl kunnen werkzoekenden onder meer met het UWV communiceren, naar sollicitaties zoeken en een cv maken. Werkgevers kunnen door het aanmaken van een account cv's bekijken en vervolgens gebruiken om actieve vacatures te vervullen.

"Het is zeer kwalijk dat er vermoedelijk voor oneigenlijk gebruik op zulke grote schaal cv's zijn ingezien en mogelijk gedownload", zegt Judith Duveen van het UWV tegenover de NOS. "We hebben direct passende maatregelen genomen en gaan de betrokken mensen zo goed mogelijk informeren over de gevolgen van deze onwenselijke massale inzage en mogelijke download."

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens laat weten dat cv's veel persoonlijke informatie bevatten, zoals namen, adressen, geboortedata en opleidingen. "Het zijn dus erg rijke bronnen", aldus de woordvoerder. "Als je die weer combineert met andere data kan je echt een uitgebreid profiel opbouwen met het oog op oplichten, bijvoorbeeld door heel gerichte phisingmailtjes."

Werk.nl is op dit moment offline. "Tot uiterlijk maandagochtend 13 mei 08:00 uur is werk.nl niet bereikbaar. Wij voeren onderhoud uit", zo laat de website weten. In 2019 kreeg het UWV via werk.nl ook met een datalek te maken. Toen werden 117.000 cv's gedownload.