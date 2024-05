Telegram-oprichter Durov hekelt encryptieprotocol chatapp Signal

Pavel Durov, oprichter van chatapp Telegram, heeft via zijn eigen chatdienst hard uitgehaald naar chatapp Signal en het encryptieprotocol dat het gebruikt. Volgens Durov heeft de Amerikaanse overheid drie miljoen dollar uitgegeven aan de ontwikkeling van het Signal-protocol en dat tegenwoordig WhatsApp, Facebook Messenger, Google Messages en Skype allemaal dezelfde encryptie gebruiken.

"Het lijkt alsof het big tech in de VS niet is toegestaan om zijn eigen encryptieprotocollen te ontwikkelen die onafhankelijk zijn van overheidsbemoeienis", aldus Durov. Volgens de Telegram-ceo heeft hij met een 'alarmerend aantal' belangrijke personen gesproken waarvan privé Signal-berichten tegen hen waren gebruikt bij rechtszaken of in de media. "Maar wanneer iemand twijfelt over hun encryptie, reageert Signal altijd dat het open source is en iedereen het kan controleren. Dat is alleen een truc", gaat Durov verder.

Hij claimt dat, in tegenstelling tot Telegram, Signal het niet toestaat dat onderzoekers kunnen controleren dat de door de Signal-app gebruikte code hetzelfde is als die op GitHub. In het geval van Telegram is dit wel te controleren, aldus Durov. De uitlatingen van de Telegram-ceo zorgen weer voor kritiek van Matthew Green, universitair docent cryptografie aan de Johns Hopkins Universiteit spreken.

Green spreekt van een campagne om Signal in een kwaad daglicht te zetten. Ook merkt hij op dat Telegram standaard geen end-to-end encryptie doet, tenzij gebruikers zelf voor een 'secret chat' kiezen. Daardoor is de data van gebruikers standaard zichtbaar op de Telegram-server. "Gegeven wie van Telegram gebruikmaakt is deze server waarschijnlijk een magneet voor inlichtingendiensten", aldus Green.

De universitair docent stelt verder dat Durov samenzweringen verspreidt om Telegram als een veiligere optie dan Signal neer te zetten. "Dit is hetzelfde als te stellen dat ketchup beter voor je auto is dan synthetische motorolie. Telegram is geen veilige messenger, punt. Dat is een keuze die Durov heeft gemaakt." Volgens Green is het niet vreemd dat een ceo zegt dat zijn product beter is. "Maar wanneer de claim gaat over security en belangrijker, je bewust de beslissing hebt genomen om security voor de meeste gebruikers niet toe te voegen, dan valt het niet meer onder concurrentie en voelt het meer als kwade opzet."