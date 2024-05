UWV doet onderzoek naar voorkomen van ongewenst downloaden cv's

Het UWV doet onderzoek naar hoe het kan voorkomen dat cv's op werk.nl op grote schaal ongewenst worden ingezien en gedownload. Dat schrijft demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Via werk.nl kunnen werkzoekenden onder meer met het UWV communiceren, naar sollicitaties zoeken en een cv maken. Werkgevers kunnen door het aanmaken van een account cv's bekijken en vervolgens gebruiken om actieve vacatures te vervullen.

Vorige week maakte het UWV bekend dat het te maken had gekregen met een datalek, waarbij 150.000 cv's waren ingezien en mogelijk gedownload. Van Gennip heeft nu iets meer details over het incident gegeven. De cv's in kwestie zijn van werkzoekenden met en zonder uitkering die gebruikmaken van werk.nl om werk te vinden. Een deel van de cv’s bevat ook contactgegevens van werkzoekenden.

Het UWV is inmiddels begonnen om gedupeerden van wie de cv’s zijn ingezien, en mogelijk gedownload, te informeren over welke informatie er is bekeken. Daarnaast worden deze personen geadviseerd over wat ze kunnen doen om de gevolgen van de inzage en mogelijke download zo beperkt mogelijk te houden.

De minister wijst ook naar een eerder datalek bij het UWV in 2019, toen er ook op grote schaal cv's werden gedownload. "Naar aanleiding hiervan heeft UWV verschillende maatregelen getroffen, zoals de mogelijkheid om contactgegevens af te schermen en implementatie van monitoringssoftware om in de gaten te houden hoeveel cv's er ingezien en gedownload worden."

Volgens Van Gennip doet het UWV op dit moment onderzoek naar de mogelijke gevolgen en aanvullende maatregelen om 'onwenselijke massale inzage in en downloads' van cv’s te voorkomen. "Ik zal u hier nader over informeren door middel van de Stand van de uitvoering", voegt de minister toe. Die staat gepland voor juni van dit jaar. Het UWV liet eerder al weten dat werkgevers de mogelijkheid moeten hebben om op grote schaal cv's te downloaden.