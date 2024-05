VK deelt data met providers om domeinen via dns te blokkeren

De Britse overheid deelt data over domeinen die als malafide zijn aangemerkt met providers en andere techbedrijven, die deze informatie vervolgens in hun dns-filters kunnen verwerken. Zo kunnen de klanten van deze providers de domeinen niet meer bezoeken.

Het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) stelt dat de 'Share and Defend' dienst burgers en bedrijven tegen cyberaanvallen moet beschermen. De datasets van het Britse NCSC bevatten informatie over domeinen en url's die als malafide zijn aangemerkt. De gegevens zijn afkomstig van 'threat intelligence providers' en de overheidsdienst zelf, en zijn beschikbaar voor managed serviceproviders, communicatieproviders en internetproviders. Die kunnen de datasets aan hun dns-filters toevoegen, zodat hun klanten de domeinen in kwestie niet meer kunnen bezoeken als ze van de dns-server van de betreffende provider gebruikmaken.

"De datasets worden gefilterd via de dns-platforms van onze partners, wat ervoor zorgt dat hun klanten, dat wil zeggen Britse burgers en bedrijven, toegang tot malafide content wordt geweigerd", zo legt de Britse overheidsdienst uit. Het Britse NCSC werkt inmiddels nauw samen met Vodafone en Talk Talk zodat deze providers binnenkort ook gebruik kunnen maken van de Share and Defend data.