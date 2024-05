SVB meldde vorig jaar bijna 700 datalekken bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vorig jaar bijna zevenhonderd datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. Dat laat de organisatie in het jaarverslag over 2023 weten. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de kinderbijslag en enkele andere regelingen. Daarnaast verzorgt de SVB een deel van de werkzaamheden van het persoonsgebonden budget.

Vorig meldde de SVB 669 datalekken aan de AP. Het ging om een stijging ten opzichte van 2022, toen er 491 datalekken bij de privacytoezichthouder werden gemeld, maar een daling ten opzichte van 2021, toen het om 691 datalekken ging. "In vrijwel alle gevallen betrof het datalekken waarin het om persoonsgegevens van een persoon ging met een naar verhouding beperkte impact, bijvoorbeeld een verkeerd geadresseerde brief. Elk datalek is er echter een te veel vanwege de schending van privacy van betrokkenen", aldus de SVB.

Vorig jaar kreeg de SVB nog een boete van 150.000 euro opgelegd wegens een datalek dat zich in 2019 had voorgedaan. Een medewerker verstrekte telefonisch persoonlijke informatie van een cliënt aan een onbevoegde. De AP concludeerde in april 2023 dat de SVB onvoldoende waarborgen had ingebouwd bij de telefonische dienstverlening om dit te voorkomen. Naar aanleiding van de klacht nam de SVB maatregelen om vergelijkbare incidenten te voorkomen. Mede hierom besloot de toezichthouder de boete voor de SVB te verlagen van 310.000 naar 150.000 euro.