UWV adviseert personeel TikTok niet te gebruiken, werkt aan blokkade

Het UWV adviseert personeel om geen gebruik te maken van TikTok 'vanwege mogelijke negatieve gevolgen voor de vertrouwelijkheid', aldus de uitkeringsinstantie in het jaarverslag over 2023. In tegenstelling tot eerdere edities van het jaarverslag laat het UWV dit keer niet weten met hoeveel datalekken het vorig jaar te maken kreeg. Vorige week maakte het UWV bekend dat iemand 150.000 cv's van werkzoekenden heeft ingezien en mogelijk ook gedownload.

"Er is continu sprake van digitale dreiging. Daarom versterken we onze portalen door ze steeds meer te laten voldoen aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid- en veiligheid", aldus het jaarverslag. "In lijn met het rijksbrede beleid hebben we onze medewerkers aangeraden geen gebruik te maken van de socialmedia-app TikTok vanwege mogelijke negatieve gevolgen voor de vertrouwelijkheid."

Om te voorkomen dat UWV-medewerkers de app op hun werktelefoon kunnen installeren gaat de organisatie geleidelijk de mobiele werktelefoons van medewerkers vervangen door centraal beheerde toestellen waarop de app niet is te installeren.