Check Je Hack van Nederlandse politie vorig jaar 5 miljoen keer gebruikt

De online tool Check Je Hack van de Nederlandse politie is vorig jaar vijf miljoen keer gebruikt door mensen die wilden weten of ze slachtoffer van cybercriminelen waren geworden. Dertienduizend slachtoffers werden vervolgens gewaarschuwd. Dat laat de politie vandaag weten. Check je Hack werd gelanceerd nadat de autoriteiten de illegale online marktplaats Genesis Market offline hadden gehaald.

Via de Genesis Market werden gestolen gegevens van met malware besmette computers aangeboden. Bij de operatie tegen de marktplaats kregen de autoriteiten gegevens in handen van zowel personen die op Genesis Market actief waren, als slachtoffers. De e-mailadressen van deze slachtoffers werden aan Check Je Hack toegevoegd. Wanneer mensen hun e-mailadres in de tool invoegen ontvangen ze bericht wanneer ze in de dataset voorkomen.

De tweede keer dat de politie Check je Hack vorig jaar inzette was na de operatie tegen de Qakbot-malware. Qakbot wordt via phishingmails verspreid en kan op besmette computers inloggegevens stelen en verdere malware installeren. Bij de operatie tegen de malware werden servers in beslag genomen waarop allerlei gegevens van slachtoffers stonden. Het ging onder andere om 6,4 miljoen e-mailadressen.

Wanneer mensen hun e-mailadres in de tool invullen en in de dataset voorkomen, ontvangen ze bericht van de politie met verdere instructies. Uiteindelijk werd Check je Hack vorig jaar vijf miljoen keer gebruikt, waarbij vervolgens dertienduizend slachtoffers een waarschuwingsmail ontvingen. In januari van dit jaar besloot de politie zeven miljoen e-mailadressen gebruikt voor bankhelpdeskfraude aan de tool toe te voegen. De politie zegt ingevoerde e-mailadressen niet te bewaren en alleen te gebruiken om te controleren of die in de dataset voorkomen.