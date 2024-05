Belgische banken vergoeden fraudeslachtoffers niet na terechte klacht

Klanten van Belgische banken die slachtoffer van fraude worden, bijvoorbeeld omdat de detectiesystemen van de bank tekortschieten, krijgen de schade niet vergoed en draaien hier zelf voorop. Dat stelt Ombudsfin, de Belgische Ombudsman voor financiële diensten. Belgische banken horen slachtoffers van fraude te vergoeden, tenzij er sprake is van 'grove nalatigheid'.

In de meeste gevallen van slachtoffers die bij de Ombudsman aanklopten gaan banken niet over tot een vergoeding, terwijl dat wel zou moeten. In meer dan 67 procent van de gevallen met een terechte klacht draaiden slachtoffers zelf op voor de schade. Volgens de Ombudsman hanteren de banken een 'verschillende interpretatie' van het begrip grove nalatigheid en de doeltreffendheid van de fraudedetectiesystemen. "Wij stellen vast dat banken in deze discussie het been vaak stijf houden en het begrip grove nalatigheid ruim interpreteren."

Ook stelde Ombudsfin in meerdere dossiers vast dat de fraudedetectiesystemen van de bank tekortschoten. In deze gevallen slaagde de fraudeur erin tal van handelingen te bevestigen, zonder dat dit opgemerkt werd door de fraudedetectiesystemen van de bank, of veel te laat. Toch werden slachtoffers ook in deze gevallen niet vergoed.

"Helaas worden de adviezen van Ombudsfin op dit gebied, net als in voorgaande jaren, weinig gevolgd door de financiële instellingen: slechts 32,7 procent van de gegrond bevonden dossiers resulteerde in een (volledige of gedeeltelijke) tussenkomst van de financiële instellingen", concludeert de Ombudsman (pdf).