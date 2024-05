Groeiend tekort aan cybersecurity-experts op arbeidsmarkt verwacht

Het tekort aan cybersecurity-experts op de Nederlandse arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar groeien, zo verwachten onderzoekers. Het kabinet heeft nu maatregelen aangekondigd om de krapte tegen te gaan. Dat schrijft demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). De minister gaf vorig jaar opdracht voor een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de cybersecurity-arbeidsmarkt.

"Er is een groeiende vraag naar cybersecurity expertise te zien op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat deze vraag zal toenemen door onder andere Europese regelgeving. De groeiende vraag naar cybersecurity-specialisten richt zich met name op medior- en senior posities", noemt de minister als belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

De bewindsvrouw voegt toe dat uit het onderzoek ook blijkt dat de afstemming tussen cybersecurity-opleidingen op verschillende onderwijsniveaus beperkt is, en er geen gezamenlijk beeld is over wat er wordt verstaan onder ‘cybersecurity-expertise’. Volgens Adriaansens bemoeilijkt dit de afstemming tussen de vraag aan personeel in de markt en het aanbod van professionals die worden opgeleid of getraind.

Daarnaast laat het onderzoek zien dat er verschillende carrièrepaden zijn binnen het vakgebied en dat cybersecurity als domein constant in beweging is als gevolg van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. "De cybersecurity vraagstukken van vandaag zijn anders dan die van tien jaar geleden. Dit betekent voor cybersecurityprofessionals dat zij zich een leven lang moeten blijven ontwikkelen", merkt de minister op.

Volgens de onderzoekers is over de hele linie er relatief veel technische kennis vereist om actief te zijn binnen de cybersecurity, maar de zijn de benodigde vaardigheden en uit te voeren taken daarentegen voor een groot deel niet-technisch van aard. "Het onderstreept het multidisciplinaire karakter van het domein cybersecurity, en toont daarnaast ook het belang van ‘technische’ kennis binnen het domein", aldus de onderzoekers.

De onderzoekers zijn ook met twaalf aanbevelingen gekomen, waaronder het werken aan behoud van professionals, het verbeteren van de startpositie van net afgestudeerden en het vergroten van de interesse voor studeren en werken in cybersecurity. "Het onderzoek laat zien dat er een veelheid aan vraagstukken is die verspreid zijn over de gehele keten van onderwijs en arbeidsmarkt. Er zal dan ook geen onesize-fits-all-oplossing zijn die alle deelproblemen gaat oplossen", reageert Adriaansens.

De minister heeft nu drie maatregelen aangekondigd, namelijk het vergroten van inzicht in en overzicht van de cybersecurity arbeidsmarkt, het opzetten van een 'subsidiecall' om via onderzoek de samenwerking te stimuleren tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheidsorganisaties en het opzetten van de programmalijn cybersecurity binnen de 'Human Capital Agenda ICT'. Deze agenda is verbonden met een ander initiatief van de overheid die voor meer ict'ers moet zorgen.