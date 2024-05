Britse overheid lanceert dns-filter voor politici en verkiezingsfunctionarissen

De Britse overheid heeft vandaag een dns-filter voor politici en verkiezingsfunctionarissen gelanceerd dat hen in dit verkiezingsjaar tegen malafide domeinen moet beschermen. De 'Personal Internet Protection' service is ontwikkeld door het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) en is gebaseerd op de Protective DNS service van de overheidsdienst. PDNS blokkeert toegang tot bekende malafide domeinen.

Het NCSC stelt dat de Personal Internet Protection service politici en verkiezingsfunctionarissen tegen phishing en malware moet beschermen. Hiervoor moeten deze personen wel gebruikmaken van de dns-servers van de service, die zo alle dns-verzoeken van de betreffende gebruikers ontvangt. Wanneer gebruikers een bekend malafide domein bezoeken krijgen ze een waarschuwing te zien. Daarnaast wordt ook uitgaand verkeer naar deze domeinen geblokkeerd.