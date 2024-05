Waterschap HHNK waarschuwt voor datalek met kadastrale gegevens

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) waarschuwt voor een datalek met kadastrale gegevens waarbij mogelijk burgerservicenummers en andere persoonsgegevens zijn gelekt. Het gaat om kadastrale data die via het geoinformatieportaal van het waterschap toegankelijk is. "HHNK gebruikte de kadastrale data in een digitale kaart rond grondgebruik en grondeigendom. In de versleuteling van de data bleek een fout te zitten waardoor er een datalek is ontstaan", zo legt het waterschap uit.

Het gaat mogelijk om identificatie, 'persoon subtype', beschikkingsbevoegdheid, BSN, geslacht, naam, geboorteplaats, geboortedatum, geboorteland, overlijdensdatum, gegevens over partner en adresgegevens, aldus een uitleg over het datalek. De gegevens waren zes maanden lang toegankelijk, van 11 december vorig jaar tot 2 mei dit jaar. Na ontdekking van het datalek heeft het HHNK de verwerking van de gegevens uitgeschakeld en de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht.

Het waterschap stelt dat de gegevens alleen toegankelijk waren voor mensen met 'specifieke technische kennis en middelen'. Het was niet mogelijk om de gegevens te wijzigen. "We werken er nu aan om de kadastrale gegevens op een veilige manier weer beschikbaar te maken voor de werkprocessen van HHNK", zo meldt het waterschap verder. Als gevolg hiervan kan het zijn dat bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of grondtransacties langer op zich laten wachten.