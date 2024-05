Politiegegevens gestolen bij ransomware-aanval op Amerikaanse stad

Bij een ransomware-aanval op de Amerikaanse stad Wichita zijn ook gegevens van politie gestolen, zo heeft de stad bekendgemaakt. De aanval vond plaats in het eerste weekend van mei, waarbij de aanvallers voordat ze de ransomware uitrolden ook allerlei gegevens kopieerden. Het gaat daarbij ook om politiegegevens met informatie over 'incidenten en verkeer', die social-securitynummers bevatten, alsmede identiteitsnummers en creditcardinformatie.

De stad is naar eigen zeggen nog bezig met het herstel van getroffen systemen. Wanneer de stad verwacht dat alle systemen zijn hersteld is echter niet bekend. Wat betreft de stappen die inwoners moeten nemen laat de stad weten dat dit een 'persoonlijke beslissing' is. Hoe de ransomware-aanval mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt. Ook het aantal getroffen personen door de datadiefstal wordt niet gemeld. De aanval is opgeëist door de criminelen achter de LockBit-ransomware, die stellen dat ze de gestolen gegevens inmiddels hebben verkocht.