Android vergrendelt telefoons automatisch bij detectie van 'diefstalbeweging'

Android gaat telefoons automatisch vergrendelen als het besturingssysteem een beweging detecteert die vaak geassocieerd is met diefstal, zo laat Google weten. De 'Theft Detection Lock' functie maakt gebruik van Google AI om te detecteren wanneer een telefoon uit de hand van iemand wordt gestolen, aldus de uitleg van het techbedrijf.

Google heeft verschillende maatregelen aangekondigd die Androidtelefoons beter zouden moeten beschermen in het geval van diefstal. Zo is een fabrieksreset straks alleen mogelijk door de inloggegevens van de telefoon of Google-account op te geven. Ook krijgt Android de mogelijkheid voor het maken van 'Private spaces', waar apps en data alleen toegankelijk zijn via een aparte pincode.

Naast de Theft Detection Lock functie komt er ook een mogelijkheid om een telefoon alleen door middel van een telefoonnummer en security challenge via elk ander apparaat te vergrendelen. De vergrendelfuncties worden later dit jaar via een Google Play services update toegevoegd aan telefoons met Android 10 en nieuwer. Private spaces en de beveiliging voor het uitvoeren van een fabrieksreset worden onderdeel van Android 15.