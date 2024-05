Het UWV toont geen persoonsgegevens meer in cv’s op werk.nl aan werkgevers. Dat heeft de uitkeringsinstantie besloten naar aanleiding van het datalek waarbij 150.000 cv's werden bekeken en mogelijk gedownload. "Om persoonsgegevens en privacy te beschermen, laten wij de persoonlijke gegevens op cv’s vanaf nu niet meer zien aan werkgevers", aldus het UWV.

Via werk.nl kunnen werkzoekenden onder meer met het UWV communiceren, naar sollicitaties zoeken en een cv maken. Werkgevers kunnen door het aanmaken van een account cv's bekijken en vervolgens gebruiken om actieve vacatures te vervullen. Het telefoonnummer van de werkzoekende blijft wel zichtbaar als die heeft aangegeven dat een werkgever ook telefonisch contact mag opnemen. Werkgevers kunnen kandidaten ook blijven benaderen door via werk.nl een bericht of vacature te sturen.

Het UWV stelde eerder al dat het aanbieden van cv's van werkzoekenden een belangrijk onderdeel van de dienstverlening is. "Het is daarom voor werkgevers mogelijk om cv's van werk.nl in te zien en te downloaden wanneer zij potentieel geschikte kandidaten voor hun vacatures hebben gevonden. Het is voor werkgevers mogelijk om dit in grotere aantallen te doen wanneer zij meerdere kandidaten zoeken voor meerdere vacatures", aldus de instantie.

In het geval van het vorige week gemelde datalek bleek dat één partij 'een buitenproportioneel grote hoeveelheid cv's' heeft ingezien en mogelijk gedownload. "Dit gaat in tegen de gebruiksvoorwaarden van werk.nl", liet het UWV verder weten. Eerder deze week meldde demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het UWV onderzoek doet naar hoe het kan voorkomen dat cv's op werk.nl op grote schaal ongewenst worden ingezien en gedownload.