Sophie in 't Veld: Europa heeft geen politieke wil om spyware aan te pakken

Dit is een voorbeeld van hoe zelfs de minimalistische, formele lobby-democratie van de EU niet gerespecteerd wordt door Europese regeringen. Er is in de EU sprake van schijndemocratie en een "schaduwoverheid" die zich vaak niet meer aan de democratische spelregels wil houden - vergelijkbaar met hoe de latere kabinetten-Rutte zich in Nederland niet meer aan de spelregels hielden als het niet uitkwam.



Daarmee wordt ook de rechtsstaat (de "rule of law") buiten spel gezet.



Ondertussen sturen dezelfde overheden die zich binnen de EU niet willen houden aan de spelregels, wel miljarden euro's en wapens naar Oekraïne om "democratie en rechtsstaat" (daar en in heel Europa) zogenaamd te verdedigen.



Sorry hoor, maar wat verdedigen we nu eigenlijk? Zeg dan gewoon eerlijk dat Europese elites hun eigen machtsbolwerk aan het verdedigen zijn, en hou op met het gebazel over een "democratische rechtsstaat" waarin die elites zelf niet eens geloven.



Dit doet overigens niets af aan de morele plicht van Europese landen (na de puinhoop waaraan ze zelf in 2008 en 2013/2014 etc. hebben bijgedragen) om het Oekraïense volk nu te steunen bij het verdedigen van het land tegen een gewelddadige aanvaller - ook los van enige verdediging van een vermeende "democratische rechtsstaat".



In hoeverre In 't Veld met haar stellingname ook het gedachtengoed van Volt vertegenwoordigt, weet ik niet. Het zou kunnen dat deze meest EU-gezinde van alle partijen als eerste doorkrijgt dat het ontbreken van werkelijke democratie en rechtsstaat een nagel aan de doodskist van de EU is, terwijl sociaal-democraten, (neo)liberalen inclusief "Christen-democraten" alsmede technocraten het gebrek aan legitimiteit van de EU nog simpelweg proberen te negeren.



Toch aardig hoe de omgang met "spyware" een inkijkje oplevert in de gedachtenwereld van de machthebbers van de EU...



M.J.