Slack onder vuur over gebruik van gebruikersgegevens voor AI-training

De populaire zakelijke communicatietool Slack is onder vuur komen te liggen over het gebruik van gebruikersgegevens voor het trainen van AI- en machine learning (ML)-modellen. De ophef ontstond naar aanleiding van het privacybeleid. Daarin staat dat Slack voor het ontwikkelen AI/ML-modellen klantgegevens gebruikt, zoals berichten, inhoud en bestanden, alsmede andere informatie, zoals gebruiksinformatie.

Organisaties die niet willen dat hun klantdata wordt gebruikt voor AI-training, moeten hiervoor de klantenservice benaderen voor een opt-out, aldus het beleid. Dit zorgde voor honderden reacties op Hacker News. Een Slack-engineer liet vervolgens weten dat de bewoording van het beleid moest worden aangepast, omdat het generatieve AI-model niet met klantdata wordt getraind. Daarbij werd ook gewezen naar een blogposting van Slack. "Ik geloof het pas als het in het privacybeleid staat", aldus critici. "Een blogposting is niet juridisch bindend. De algemene voorwaarden wel."

Slack kwam afgelopen vrijdag met een blogposting waarin het naar eigen zeggen 'verduidelijkt' hoe klantgegevens worden gebruikt. Het privacybeleid is inmiddels ook iets aangepast. Daarin is de passage over het ontwikkelen van AI/ML-modellen gewijzigd. Er staat nu dat klantgegevens worden gebruikt voor het ontwikkelen van niet-generatieve AI/ML-modellen. Organisaties die dit niet willen moeten dit nog steeds via een opt-out kenbaar maken.