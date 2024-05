Internetconsultatie gestart van wetsvoorstel dat NIS2-richtlijn implementeert

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is gestart met de consultatie van het wetsvoorstel Cyberbeveiligingswet die de Europese NIS2-richtlijn implementeert. Gedurende zes weken kan het publiek op het voorstel reageren. De NIS2-richtlijn is een herziening van de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging uit 2016 en wil meer duidelijkheid scheppen, de implementatie verbeteren en inspelen op ontwikkelingen op dit gebied.

De richtlijn dekt meer sectoren en activiteiten dan voorheen, stroomlijnt de rapporteringsverplichtingen en pakt de beveiliging van de toeleveringsketen aan. Zo moeten meer entiteiten en sectoren maatregelen nemen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Het gaat dan om sectoren als energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart. Ook wordt een kader vastgesteld voor betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende autoriteiten en lidstaten.

Om de Europese NIS2-richtlijn in Nederland te implementeren is het wetsvoorstel Cyberbeveiligingswet gemaakt. Het bevat onder meer de verplichting voor essentiële en belangrijke entiteiten om maatregelen te nemen om hun netwerk- en informatiesystemen te beschermen en om ict-incidenten te melden. Verder regelt dit wetsvoorstel het toezicht op de naleving van de verplichtingen in het wetsvoorstel. Ook is in dit wetsvoorstel de ondersteuning aan essentiële en belangrijke entiteiten geregeld. Via Internetconsultatie.nl kan er tot 1 juli op het voorstel worden gereageerd.