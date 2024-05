De Belgische overheid lekt gevoelige informatie via verlopen domeinnamen, zo stelt de Belgische beveiligingsonderzoeker Inti De Ceukelaire in een blogposting. De onderzoeker registreerde 107 verlopen domeinnamen die van Belgische gemeenten, politiezones, psychiatrische ziekenhuizen, justitie, sociale zekerheidsorganisaties en andere instellingen waren geweest.

Na de registratie ontving De Ceukelaire allerlei e-mails voor de betreffende domeinnamen, soms met gevoelige informatie. Voor de 107 geregistreerde domeinnamen bleken nog zeker 848 e-mailadressen actief. Ook bleek dat de nog gebruikte e-mailadressen bij allerlei clouddiensten waren geregistreerd. Via het uitvoeren van een wachtwoordreset kon de onderzoeker zo ook toegang tot cloudaccounts krijgen.

Via de 848 e-mailadressen wist hij toegang te krijgen tot 80 Dropbox-accounts, 142 Google Drive-accounts en 57 Microsoft-, OneDrive- en SharePoint-accounts, alsmede tientallen Smartschool- en Doccle-accounts. Na enige tijd zette De Ceukelaire het ontvangen van e-mails uit en waarschuwde hij het Belgische Centrum voor Cybersecurity, dat de vorige domeineigenaren over de risico's van verlopen domeinnamen informeerde.

"Met honderden nieuwe domeinnamen die het komende jaar verlopen, zijn structurele veranderingen nodig om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt", aldus De Ceukelaire, die met zijn onderzoek voor bewustzijn hoopt te zorgen. In Nederland is het probleem van verlopen domeinnamen al jaren bekend. In 2017 bleek de politie op deze manier gevoelige e-mails te lekken en in 2019 lekte de jeugdzorg via verlopen domeinnamen dossiers van duizenden kinderen.