VS trekt 50 miljoen dollar uit voor tool om ziekenhuissystemen te patchen

De Amerikaanse overheid heeft meer dan 50 miljoen dollar uitgetrokken voor de ontwikkeling van tools voor het patchen van ziekenhuissystemen. Volgens het Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H), dat achter het plan zit, zijn er allerlei obstakels om systemen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen te patchen, waardoor het risico op aanvallen wordt vergroot.

Zo hebben ziekenhuizen met een groot aantal apparaten te maken, is het aantal beschikbare it-middelen beperkt en is er weinig ruimte voor downtime om updates te testen en uit te rollen. "Ondanks de omvang van de cybersecurity-industrie, worden uitdagingen in de gezondheidssector onvoldoende opgepakt, zelfs nu meer apparaten dan ooit met netwerken verbonden zijn", aldus ARPA-H.

De overheidsinstantie wil met het Universal PatchinG and Remediation for Autonomous DEfense (UPGRADE) programma een tool ontwikkelen die autonoom op kwetsbaarheden kan scannen en beveiligingsupdates of andere oplossingen kan uitrollen. Dit moet voorkomen dat it-personeel handmatig aan de slag moet, terwijl systemen wel beschermd zijn. Het idee is dat de oplossing samen wordt ontwikkeld door fabrikanten, cybersecurity-experts en it-personeel van ziekenhuizen.