Politie: verdachten op end-to-end versleutelde chatapps geïdentificeerd

Door Anoniem: Heeft de politie alleen de meta data gezien (afzender / geaddresseerde / route) of ook de inhoud?

Als het alleen de meta data heeft gezien, hoe weet de politie dan dat het om kinderporno gaat? Of hadden ze via een andere weg al verdachten op het oog om de officier van justitie te overtuigen dat een inval noodzakelijk was.

Meestal is alleen de inhoud E2E encrypted en is hier iemand zich erg op de borst aan het slaan voor iets wat gewoon leesbaar is. Vraag me echt af of dit het hele verhaal is???

Je begrijpt dat het grote doel van dit bericht is dat er verwarring ontstaat bij criminelen en dat in die verwarring, de meeste mensen fouten maken? Door deze nieuwe fouten is het vervolgens weer stukken makkelijker om hen te traceren en uit eindelijk te arresteren.De werkelijke gang van zaken zal tijdens de rechtszaak uit de doeken gedaan moeten worden, maar dát duurt nog even.De capaciteit bij onze politie is nog altijd ernstig beperkt, dus voor grootschalige surveillance door de poliitie hoef je je als burger echt geen zorgen te maken.