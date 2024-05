Backdoor in opnamesoftware voor rechtbanken aangetroffen

Onderzoekers hebben in opnamesoftware die wordt gebruikt door rechtbanken, gevangenissen, alsmede voor hoorzittingen, colleges en vergaderingen, een backdoor aangetroffen waarmee aanvallers volledige controle over het onderliggende systeem krijgen. Organisaties die met Justice AV Solutions (JAVS) werken wordt opgeroepen om getroffen systemen opnieuw te installeren en inloggegevens te wijzigen.

Justice AV Solutions is een Amerikaans bedrijf dat zich vooral richt op het aanbieden van audiovisuele oplossingen voor partijen in de justitieketen. Het bedrijf claimt wereldwijd meer dan tienduizend installaties. Het gaat onder andere om de JAVS Suite, beheersoftware voor digitale opnames. Eén van de onderdelen van de JAVS Suite is de JAVS Viewer, waarmee log- en mediabestanden zijn te bekijken.

In de officiële versie van JAVS Viewer versie 8.3.7 is een backdoor aangetroffen die gelinkt is aan de GateDoor/Rustdoor-malware, zo meldt securitybedrijf Rapid7. Begin april werd er al op X gewaarschuwd voor de aanwezigheid van malware in de JAVS Viewer. De malware is gesigneerd, maar niet met een certificaat van Justice AV Solutions. Rapid7 deed onderzoek naar de malware en informeerde de Amerikaanse overheid.

Na ontdekking van de malware heeft JAVS de eigen wachtwoorden gereset en een audit naar de eigen systemen laten uitvoeren. Hoe de besmette versie van de software op de officiële website terechtkwam laat het softwarebedrijf niet weten. Organisaties die met de software werken moeten getroffen systemen opnieuw installeren, versie 8.3.8 of nieuwer installeren en alle inloggegevens die op het systeem zijn gebruikt veranderen.