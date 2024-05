Datalek gemeente Eindhoven met 220.000 burgerservicenummers

De gemeente Eindhoven heeft vorig jaar te maken gekregen met een datalek met 220.000 burgerservicenummers. Die waren enige tijd toegankelijk voor ambtenaren van de gemeente, zo meldt het Eindhovens Dagblad op basis van het onlangs openbaar gemaakte jaaroverzicht. Het datalek werd tijdens een steekproef door een ict-medewerker van de gemeente ontdekt.

Het ging om twee bestanden met daarin 221.511 burgerservicenummers van inwoners waar ambtenaren toegang toe hadden. De gemeente besloot gedupeerden niet te informeren omdat Eindhoven het risico op identiteitsdiefstal of identiteitsfraude als onwaarschijnlijk beoordeelde. Volgens de gemeente betreft het een intern datalek en is de informatie niet voor buitenstaanders toegankelijk geweest. Wel is het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. In totaal kreeg Eindhoven vorig jaar met 266 kleine en grote datalekken te maken.