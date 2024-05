Privacy International: toename van gezichtsherkenning bij sportevenementen

Steeds vaker wordt bij sportevenementen gezichtsherkenningstechnologie ingezet, aldus Privacy International dat speciaal VN-rapporteur Alexandra Xanthaki heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van surveillancetechnologie bij sportevenementen (pdf). Privacy International stelt dat de technologie niet alleen wordt ingezet voor ticketing en contactloze toepassingen, maar ook om het gedrag van toeschouwers te monitoren.

Van de top honderd sportstadions in de wereld maken er 25 gebruik van gezichtsherkenning naast de al aanwezige videosurveillance. Daarnaast zijn er steeds meer stadions die ermee experimenteren. "Het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door zowel politie als private partijen heeft een grote impact op de manier hoe onze samenleving wordt gemonitord en gecontroleerd. De uitrol van een dergelijke indringende technologie zorgt niet alleen voor privacy- en databeschermingsvragen, maar ook ethische vragen over of moderne democratieën het gebruik zouden moeten toestaan", aldus Privacy International.

De privacyorganisatie waarschuwt dat inzet van gezichtsherkenning zal leiden tot normalisatie van surveillance op allerlei maatschappelijk niveaus en een "chilling effect" zal hebben op het uitoefenen van fundamentele rechten. Tevens laat Privacy International weten dat er een precedent is dat de inzet van gezichtsherkenning van gezichtsherkenningstechnologie onrechtmatig is. "Surveillance kan het evenwicht in machtsverhoudingen verstoren, hindert de autonomie en waardigheid van mensen en creëert een atmosfeer waarin mensen zich niet meer durven uit te spreken", gaat de organisatie verder.

Daarnaast wordt AI ook voor surveillance ingezet, wat leidt tot een nog ondoorzichtiger systeem dat data met alarmerende snelheid kan verwerken en mensen op fysieke eigenschappen kan profileren, zoals geslacht, ras, kledingstijl en manier van bewegen. "Dit is de volgende stap in volledige, discriminerende en verwerpelijke surveillance van de openbare ruimte. En het wordt uitgerold in Parijs voor de Olympische Spelen", voegt Privacy International toe. De organisatie roept de speciaal VN-rapporteur op om ervoor te zorgen dat mensen zonder surveillance sportevenementen kunnen bijwonen.