Europese toezichthouders wijzen luchthavens op risico's gezichtsherkenning

De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB wijzen luchthavens en luchtvaartmaatschappijen op de risico's van het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie en stellen dat personen maximale controle over hun biometrische data moeten hebben. Daarnaast voldoen bepaalde methodes voor de opslag van biometrische data niet aan voorwaarden voor het veilig verwerken van gegevens en vereisten voor databescherming by design en default. Dat laat de EDPB in een opinie weten (pdf).

"Meer luchthavens en luchtvaartmaatschappijen experimenteren met gezichtsherkenningssystemen om passagiers sneller door de controles te laten gaan. Het is belangrijk om te beseffen dat biometrische gegevens met name gevoelig zijn en dat het verwerken ervan grote risico's voor personen met zich kan meebrengen", aldus EDPB-voorzitter Anu Talus.

Talus merkt op dat gezichtsherkenningstechnologie kan leiden tot valse negatieven, bevooroordeeldheid en discriminatie. "Misbruik van biometrische data kan ook ernstige gevolgen hebben, zoals identiteitsfraude of imitatie. Daarom verzoeken we luchthavens en luchtvaartmaatschappijen om waar mogelijk voor een minder indringende manier te kiezen om passagiersstromen te stroomlijnen. Personen moeten maximale controle over hun eigen biometrische data hebben", stelt de EDPB-voorzitter verder.

Een ander punt dat Talus noemt is dat de EU geen uniforme juridische verplichting voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen kent om te verifiëren dat de naam op een boardingpass overeenkomt met de naam op het identiteitsdocument en dit aan nationale wetgeving is. Waar geen verificatie van de identiteit van passagiers met een officieel identiteitsdocument is vereist, zou er geen biometrische verificatie moeten plaatsvinden. "Dit zou zorgen voor een excessieve verwerking van gegevens", legt de EDPB-voorzitter uit.

Opslag biometrische data

Wat betreft de opslag van biometrische data voldoet dit alleen aan de principes van integriteit en vertrouwelijkheid, databescherming by design en default en veilige gegevensverwerking wanneer de biometrische data wordt opgeslagen bij het individu of in een centrale database, waarbij de encryptiesleutels in handen van het individu zijn. Daarnaast moet bij een dergelijke opslagoplossing ook een lijst van waarborgen worden toegepast.

Wanneer de opslag van biometrische data plaatsvindt in een centrale database van de luchthaven of in de cloud, waarbij de encryptiesleutels niet in handen van het individu zijn, voldoet dit niet aan de eerder gestelde voorwaarden. Ook moet de dataverwerker beschikken over voldoende rechtvaardiging voor de beoogde opslagperiode en dit beperken tot wat noodzakelijk is voor het beoogde doel.