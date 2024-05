Essent en Vattenfall waarschuwen klanten voor datalek bij AddComm

Energieleveranciers Essent en Vattenfall hebben klanten gewaarschuwd voor een datalek bij AddComm, dat onlangs slachtoffer werd van een ransomware-aanval. Eerder kwamen ook ABN Amro, de Haagse woningcorporatie Staedion, Waterbedrijf Groningen, het Drentse drinkwaterbedrijf WMD, de Regionale Belasting Groep (RBG), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard met een waarschuwing.

"AddComm regelt voor ons de verzending van brieven naar onze klanten. Op dit moment is het niet bekend om welke gegevens het precies gaat. Ook is het nog niet bekend of hier klantgegevens van Vattenfall bij zitten. AddComm onderzoekt dit nu. Voor de zekerheid adviseren we u om goed op te letten op phishing berichten of oplichting via de telefoon", zo laat Vattenfall weten.

De energieleverancier zegt in gesprek met AddComm te zijn om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen om welke gegevens het gaat. "Als blijkt dat het om gegevens van onze klanten gaat, dan ontvangen deze klanten van ons hierover een bericht." Vattenfall zegt geschrokken te zijn van het datalek bij AddComm en vindt naar eigen zeggen belangrijk dat klanten goed op de hoogte zijn. "Ook wanneer een datalek niet bij ons is gebeurd."

"Adcomm, het bedrijf dat papieren post voor Essent verzendt, is op 17 mei geraakt door een aanval met ransomware. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er gegevens zijn gepubliceerd of verkocht", zo meldt Essent op de eigen website. De energieleverancier zegt na aanleiding van het datalek maatregelen te hebben genomen. "De dataverbindingen zijn tijdelijk stopgezet. En we hebben de bevoegde autoriteit ingelicht."

Verder laat Essent weten dat het klanten zal informeren als blijkt dat die slachtoffer van het datalek zijn. "Dit geldt alleen voor klanten die hebben aangegeven post te willen ontvangen in plaats van e-mails." AddComm verstuurt belastingaanslagen, rekeningen en aanmaningen voor zo'n zestig gemeenten en commerciële partijen. Hiervoor verwerkt AddComm gegevens van klanten van deze partijen.