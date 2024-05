Politie stuurt naar honderden verkeersrecidivisten 'Op de radar' brief

De politie stuurt volgende maand naar honderden verkeersrecidivisten een waarschuwingsbrief dat ze "op de radar" staan. Dit zou moeten zorgen voor veiliger verkeersgedrag. De brief gaat naar bijna vierhonderd personen die tussen 1 maart vorig jaar en 1 maart dit jaar vier of meer bekeuringen met staandehouding hebben gekregen voor verkeersfeiten in Limburg.

"Met de waarschuwingsbrief willen wij de verkeersmeerpleger waarschuwen dat zij “op de radar” staan. Wij willen hen bewegen om hun rijgedrag positief aan te passen. Doen zij dit niet, dan waarschuwen we hen dat we bij nieuwe overtredingen repressief optreden en er mogelijk ook een mededeling naar het CBR gestuurd wordt, waarna ze mogelijk een maatregel opgelegd krijgen", zegt Gert de Goede van het Team Verkeer van de politie.

Agenten kunnen als zij iemand aanhouden zien of deze persoon de brief heeft ontvangen. Dat geldt niet alleen in Limburg, maar in heel Nederland. "De agent die u staande heeft gehouden kan beslissen hoe hij de overtreding of overtredingen afhandelt. In plaats van een waarschuwing zal hij u misschien bekeuren. U bent namelijk al door de politie gewaarschuwd door deze brief", zo staat in een uitleg over het project.

De politie legt verder uit dat er alleen gegevens worden gebruikt die binnen politiesystemen te vinden zijn. "Er worden geen externe databases van andere instanties of organisaties gebruikt. De politie gebruikt de informatie voor de uitvoering van de politietaak. Daarom mogen deze gegevens gebruikt worden." Ook wordt er gewezen naar de wettelijke privacyregels. "Daarom gebruikt de politie voor deze actie alleen haar eigen gegevens."