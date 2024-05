Farmaceutisch dienstverlener VS lekt gegevens 2,8 miljoen personen

De Amerikaanse farmaceutisch dienstverlener Sav-Rx heeft de persoonsgegevens van 2,8 miljoen personen gelekt, zo blijkt uit een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine. De data werd bij een aanval buitgemaakt, maar volgens Sav-Rx kan het bevestigen dat de gestolen data is vernietigd en niet verder verspreid. Of de aanvallers losgeld eisten en of dit ook is betaald wordt niet door het bedrijf gemeld.

Sav-Rx houdt zich bezig met verzekering van medicijnen en de verwerking van medicijnrecepten tussen zorgverleners en apotheken. Vorig jaar oktober ontdekte het bedrijf dat het slachtoffer was geworden van een aanval, waarbij ook beschermde gezondheidsinformatie was gestolen. De farmaceutisch dienstverlener stelt dat het nu pas met een waarschuwing kon komen omdat het onderzoek naar slachtoffers van de aanval op 30 april pas was afgerond.

In een FAQ over het incident geeft het bedrijf geen details over hoe de aanvallers toegang tot de systemen konden krijgen. Wel laat het weten dat het allerlei maatregelen heeft genomen, zoals het gebruik van een 24/7 security operations center, Microsoft Defender, multifactorauthenticatie, BitLocker, Zabbix, een nieuwe firewall en switches, implementatie van een patchcyclus, netwerksegmentatie, Linux system hardening, verbeterde geo-blocking en nog een aantal andere zaken.