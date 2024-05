Brits veilinghuis Christie's bevestigt diefstal klantdata bij ransomware-aanval

De criminelen die systemen van Britse veilinghuis Christie's met ransomware wisten te infecteren hebben ook persoonsgegevens van klanten gestolen. Dat laat het bedrijf tegenover The Register weten. Gisteren maakte de ransomwaregroep 'RansomHub' via de eigen website bekend dat het verantwoordelijk was voor de aanval op Christie's. Daarbij zou twee gigabyte aan gegevens zijn buitgemaakt.

Een deel van de gegevens is nu openbaar gemaakt. De rest zal binnenkort volgen, zo dreigt de ransomwaregroep. Christie's bevestigt dat er inderdaad klantgegevens zijn buitgemaakt. "Ons onderzoek laat zien dat een derde partij ongeautoriseerde toegang heeft gehad tot het netwerk van Christie's. Ook is vastgesteld dat de groep achter het incident een beperkte hoeveelheid persoonlijke data van sommige van onze klanten heeft gestolen. Er is geen bewijs dat financiële of transactiegegevens zijn gecompromitteerd."

Het veilinghuis is op dit moment bezig met het informeren van privacytoezichthouders en overheidsagentschappen. Ook zal het gedupeerde klanten inlichten. Verdere details heeft Christie's niet gegeven. Zo is onbekend hoe de aanvallers toegang tot de systemen kregen en van hoeveel klanten de gegevens zijn gestolen.