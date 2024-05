Kadaster lekte jarenlang geheime adressen burgers via MijnOverheid

Het Kadaster heeft jarenlang geheime adressen van burgers gelekt, zo heeft demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer laten weten. "Bij het Kadaster is in de periode van augustus 2020 tot en met 12 april 2024 sprake geweest van een datalek, waardoor geheime adressen voor rechthebbenden zichtbaar zijn geweest in MijnOverheid", aldus de bewindsman (pdf).

Via MijnOverheid kunnen burgers informatie opvragen over bij het Kadaster geregistreerde goederen, zoals bijvoorbeeld een woning, waarvan de burger rechthebbende is. Ook is het mogelijk om Eigendomsinformatie op te vragen. Hierin staat informatie over de eigenaar en het eigendom van een perceel, woning, appartement, garagebox of parkeerplaats. "Deze informatie kan u bijvoorbeeld helpen bij de onderhandelingen over de aankoopprijs van een woning", aldus de uitleg van het Kadaster.

Naast gegevens over het object zijn in de Eigendomsinformatie ook gegevens over de gerechtigden te vinden. "Van alle gerechtigden is onder andere de naam, geboortedatum en het woonadres te zien. Burgers zien deze informatie niet alleen van zichzelf, maar ook van eventuele andere gerechtigden van datzelfde registergoed. Denk hierbij aan een partner of erfgenamen", schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Burgers kunnen via hun gemeente hun woonadres laten afschermen in de Basisregistratie Personen (BRP). Het Kadaster verstrekt deze informatie dan niet meer via zijn producten. Alleen bevoegd gezag zoals overheden en notarissen hebben dan nog toegang tot deze informatie. "Desondanks is deze informatie toch opvraagbaar geweest voor andere rechthebbenden op het registergoed", aldus de minister.

"Personen die samen rechthebbenden zijn van een object konden een geheime adres inzien van augustus 2020 tot en met 12 april 2024. Van “samen rechthebbende zijn van een object” is bijvoorbeeld sprake wanneer twee mensen samen eigenaar zijn van een woning. Als de ene eigenaar via MijnOverheid kijkt hoe het eigendom geregistreerd staat, wordt ook informatie over de andere eigenaar getoond. Dat is niet de bedoeling als het om een geheim adres gaat", zo laat het Kadaster vandaag weten.

Het Kadaster stelt dat rechthebbenden meestal elkaars adresgegevens al kennen. Bijvoorbeeld omdat ze samenwonen, getrouwd zijn of samen akten hebben ondertekend. "Maar in sommige gevallen is er een bijzondere reden waarom rechthebbenden elkaars adres niet kennen. In dat geval kan deze gebeurtenis wel gevolgen hebben."

Melding

Vorig jaar oktober werd er een melding gedaan bij het Kadaster dat een geheim adres zichtbaar was op het product Eigendomsinformatie in MijnOverheid, aldus de minister. Verder onderzoek wees uit dat het niet om een incident ging, maar het veel meer mensen raakte. Van bijna vierduizend mensen met een geheim adres is het woonadres mogelijk door een 'medegerechtigde' ingezien.

Het Kadaster stelt dat het afgelopen april pas kreeg te horen dat geheime adressen voor sommige personen zichtbaar waren. Getroffen personen zullen vandaag en morgen per brief over het datalek worden geïnformeerd. Ook is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Afsluitend meldt De Jonge dat vanaf 12 april dit jaar het Eigendomsinformatie niet meer zichtbaar is via MijnOverheid.