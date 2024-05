AIVD stelt kwartiermaker aan voor technologische ontwikkelingen

De AIVD heeft een kwartiermaker aangesteld die ervoor moet zorgen dat de inlichtingendienst kan inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals quantum en AI. "De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich voltrekken dwingt ons om proactief zijn. Daar is een goede visie en een gecoördineerde aanpak voor nodig", laat Erik Akerboom weten, directeur-generaal van de AIVD.

De aanpak moet ervoor zorgen dat de inlichtingendienst nieuwe technologische ontwikkelingen bij de uitvoering van taken kan inzetten, alsmede voor de eigen bedrijfsvoering. "We kunnen veel winst behalen als we de ongelooflijke hoeveelheid kennis en kunde van onze eigen experts zichtbaar maken en de binnen- en buitenwereld met elkaar weten te verbinden", zegt de nieuw aangestelde kwartiermaker Bas Dunnebier. De AIVD kwam de afgelopen jaren met verschillende brochures waarin het organisaties wijst op de risico's van AI en quantumcomputers.