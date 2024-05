Eneco waarschuwt klanten voor datalek bij AddComm

Eneco waarschuwt klanten via de eigen website voor een datalek bij communicatiebedrijf AddComm. Eerder deden ook energiebedrijven Essent en Vattenfall dit. "Een klein deel van de klanten van Eneco ontvangt post per papier. Dit versturen wij via het bedrijf AddComm, dat helaas op 17 mei is gehackt. Onbevoegden hebben hierdoor toegang verkregen tot klantgegevens van Eneco", zo laat het bedrijf weten.

Volgens Eneco is op dit moment nog niet duidelijk welke gegevens zijn verkregen. "Zodra dit duidelijk is, informeren wij betrokken klanten direct. Vanzelfsprekend is ook de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd. Wij betreuren dat er door deze hack klantgegevens zijn gelekt en wij onderhouden nauw contact met AddComm rondom de situatie."

Klanten van Eneco die papieren post ontvangen en twijfelen over de inhoud ervan wordt aangeraden het klantnummer te controleren, naar de opmaak en logo's te kijken en niet te reageren op verzoeken om persoonlijke informatie.

"AddComm is een bedrijf dat poststukken verwerkt voor veel verschillende bedrijven actief in onder meer energie, (semi-)overheidsdiensten, drinkwater, woningverhuurders en banken. Ook Eneco werkt met AddComm samen voor de verzending van papieren poststukken. Voor digitale post geldt dit bericht niet", zo laat het energiebedrijf verder weten.

Criminelen wisten eerder deze maand in te breken op systemen van AddComm, waarbij ook allerlei data werd buitgemaakt. Het bedrijf zegt afspraken met de criminelen te hebben gemaakt over het verwijderen van de gegevens. AddComm verstuurt belastingaanslagen, rekeningen en aanmaningen voor zo'n zestig gemeenten en commerciële partijen. Hiervoor verwerkt AddComm gegevens van klanten van deze partijen.

ABN Amro, de Haagse woningcorporatie Staedion, Waterbedrijf Groningen, het Drentse drinkwaterbedrijf WMD, de Regionale Belasting Groep (RBG), Essent, Vattenfall en drinkwaterbedrijf Dunea waarschuwden hun klanten eerder al voor een mogelijk datalek als gevolg van de aanval op het communicatiebedrijf.