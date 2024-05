Google begint met uitfaseren van Manifest V2-extensies in Chrome

Google begint volgende week met de uitfasering van Manifest V2-extensies in Chrome. Later zal de browser ze ook automatisch bij gebruikers uitschakelen, totdat ze helemaal niet meer zijn te gebruiken. Uiteindelijk zullen alleen nog op Manifest V3-gebaseerde extensies worden toegestaan. Met name ontwikkelaars van adblockers hebben zich kritisch over Manifest V3 uitgelaten, omdat deze versie de werking van adblockers zou beperken.

De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden.

In plaats van de webRequest API werkt Manifest V3 met een andere oplossing genaamd declarativeNetRequest (DNR). DNR beperkt de mogelijkheden van adblockers door een limiet te stellen aan het aantal regels alsmede het aantal beschikbare filters en acties van een extensie. Voor statische regels hanteert Chrome in Manifest V3 een limiet van 30.000 regels per extensie en een totale limiet van 330.000 regels voor alle geïnstalleerde extensies bij elkaar. In het geval de limiet wordt overschreden zal Chrome ingrijpen en bepaalde regels, waarin staat welke url's van adverteerders en trackers te filteren, aanpassen.

Een ander punt zijn de updates voor adblockers. Op dit moment kunnen adblockers updates voor hun filters en blocklists zelf uitrollen, waardoor er snel op aanpassingen van trackers en advertentiebedrijven kan worden gereageerd. Manifest V3 staat "remotely hosted code" niet meer toe. Alle updates, zelfs die voor filterlijsten, zullen via volledige extensie-updates via de Chrome Web Store moeten lopen. Google controleert alle extensies en updates die in de Chrome Web Store verschijnen, waardoor ze met de nodige vertraging pas beschikbaar voor gebruikers komen.

Deze goedkeuring kan soms enkele uren tot weken duren, terwijl adblockers nu soms meerdere keren per dag updates uitbrengen. De angst is dan ook dat adblockers daardoor straks altijd achter de feiten aan zullen lopen. Google claimt nu dat het updates voor statische filterlijsten binnen minuten zal goedkeuren. Het techbedrijf geeft verder aan door te gaan met de voorgenomen uitfasering.

Volgende week zal Google bij gebruikers van Chrome Beta, Dev en Canary een waarschuwing tonen als ze Manifest V2-gebaseerde extensies gebruiken. Tevens zullen deze extensies in de Chrome Web Store hun 'Featured badge' verliezen. De volgende stap is het automatisch uitschakelen van Manifest V2-extensies bij gebruikers en voorkomen dat ze die kunnen installeren. Gebruikers kunnen uitschakelde extensies nog enige tijd zelf inschakelen, maar dat zal uiteindelijk ook stoppen, zodat de extensies helemaal niet meer werken.