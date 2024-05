Minister verlengt weer eindtermijn van bulkdataset inlichtingendiensten

Demissionair minister Ollongren van Defensie heeft weer de eindtermijn van een bulkdataset van de inlichtingendiensten met één jaar verlengd, zo laat de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer weten (pdf). Het is de vierde keer dat een dergelijke verlenging van een bulkdataset plaatsvindt. Drie keer werd dit gedaan door Ollongren, één keer door demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken.

De AIVD en MIVD hebben bulkbevoegdheden waardoor ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen van miljoenen mensen, waarvan het overgrote deel gaat over mensen waar de diensten geen onderzoek naar doen of zullen gaan doen. Dat doen de inlichtingendiensten naar eigen zeggen om een klein deel binnen te kunnen halen dat wél relevant is voor een onderzoek. Vervolgens moeten alle gegevens die niet relevant zijn zo snel mogelijk worden vernietigd.

Oorspronkelijk mochten bulkdatasets anderhalf jaar bewaard worden, en moesten daarna worden vernietigd. In de praktijk bleek dat niet te gebeuren en werden datasets langer bewaard. Eerder dit jaar werd door de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma' aangenomen. Dit voorstel schrapt de plicht om bulkdatasets binnen anderhalf jaar te vernietigen.

De bewaartermijn van bulkdatasets kan door de betrokken minister op grond van een beargumenteerd verzoek van de diensten jaarlijks verlengd worden. De minister laat aan de Eerste en Tweede Kamer weten dat ze voor één bulkdataset een nieuwe eindtermijn heeft vastgesteld met een looptijd van één jaar. De CTIVD heeft het besluit van Ollongren onderzocht en goedgekeurd. De minister moet de Eerste en Tweede Kamer 'terstond' informeren als er een nieuwe eindtermijn voor een bulkdataset is vastgesteld en de CTIVD hierover heeft geoordeeld.