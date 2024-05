Securitybedrijf: 600.000 routers van internetprovider defect geraakt bij aanval

Bij een aanval die eind oktober vorig jaar plaatsvond zijn 600.000 routers van een Amerikaanse internetprovider defect geraakt en moesten bij klanten worden vervangen, zo stelt securitybedrijf Lumen in een analyse. Bij de aanval werden bij drie type routers: ActionTec T3200s, ActionTec T3260s en Sagemcom F5380 malafide firmware-updates geïnstalleerd die ervoor zorgen dat de apparaten stopten met werken.

De aanval vond plaats over een periode van 72 uur, van 25 tot en met 27 oktober vorig jaar. Volgens onderzoekers van Lumen was het een opzettelijke daad met als doel het veroorzaken van een grootschalige storing. In het geval van een defecte firmware-update van een enkele fabrikant, zou slechts één type model of modellen van de betreffende fabrikant zijn getroffen. In dit geval ging het om verschillende types en fabrikanten. Daarnaast was de aanval beperkt tot één specifieke ASN (autonomous system number) van de getroffen provider.

Een deel van de malware konden de onderzoekers achterhalen, maar niet de module die voor de daadwerkelijke schade zorgde. Ook is onbekend hoe de aanvallers de update op zoveel machines konden installeren en of hier gebruik is gemaakt van een bepaalde kwetsbaarheid. De naam van de betreffende provider wordt niet door Lumen genoemd, maar in de betreffende periode maakten klanten van de Amerikaanse internetprovider Windstream via X en Reddit melding dat hun T3200 en T3260-routers niet meer werkten. Winstream wilde niet tegenover persbureau Reuters op de analyse van het securitybedrijf reageren.

De onderzoekers van Lumen stellen dat een groot deel van de klanten van de getroffen internetprovider zich bevinden in rurale gebieden waar bewoners als gevolg van een dergelijke aanval mogelijk toegang tot hulpdiensten zouden kunnen verliezen, alsmede systemen voor het remote monitoren van hun gewassen. Ook zouden zorgverleners door de aanval geen telehealth kunnen bieden of patiëntendossiers opzoeken.