Defensie wil aantal en inzet van cyberreservisten gaan uitbreiden

Het ministerie van Defensie wil het aantal en de inzet van cyberreservisten gaan uitbreiden, zo heeft demissionair minister Ollongren van Defensie gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het debat ging over de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen ondermijnende activiteiten vanuit het buitenland. Daarin kwamen ook onderwerpen zoals cybersecurity en cyberaanvallen aan bod.

"Bijvoorbeeld voor cyber zien wij veel in het uitbreiden van het reservoir aan cyberreservisten, die ook snel ingeschakeld kunnen worden. Het kan ook gaan om juridische speelruimte. Daarom heb ik opdracht gegeven om te onderzoeken hoe Defensie zich op basis van een gedegen juridische grondslag goed kan voorbereiden", liet Defensieminister Ollongren weten.

"De minister had het over de cyberreservisten. Die zijn natuurlijk erg nuttig in oorlogstijd, maar we bevinden ons nu in een tijd van een mogelijk preconflict tussen vrede en oorlog in. Mijn vraag aan de minister was of zij ook een mogelijke inzet ziet van cyberreservisten tegen ontwrichtende activiteiten online in deze tijd", vroeg NSC-Kamerlid Six Dijkstra vervolgens. "Ook daar kan ik bevestigend op antwoorden", reageerde Ollongren.

De minister stuurde tevens een brief naar de Tweede Kamer over het optreden van Defensie in het cyberdomein (pdf). Daarin stelt Ollongren dat Defensie inzet op verdere versterking van de cybersamenwerking tussen de verschillende Defensieonderdelen en de private sector. "Deze aanpak als ook het belang van schaalbaarheid, door inzet van cyberreservisten, zijn onderdeel van de nieuwe Defensie Cyber Strategie (DCS) die eind dit jaar wordt verwacht."