Ticketmaster meldt inbraak in clouddatabase-omgeving met bedrijfsdata

Aanvallers zijn erin geslaagd om in te breken in een clouddatabase-omgeving van Ticketmaster waarin bedrijfsgegevens zijn opgeslagen. Dat heeft het moederbedrijf Live Nation in een verklaring aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC laten weten. Deze week claimde een groep criminelen met de naam ShinyHunters dat ze de gegevens van 560 miljoen Ticketmaster-klanten in handen hebben en die voor een bedrag van 500.000 dollar willen verkopen.

Ticketmaster en Live Nation hebben niet in de media gereageerd over het vermeende datalek. In de verklaring aan de SEC stelt Live Nation dat het op 20 mei "ongeautoriseerde activiteit binnen een third-party clouddatabase-omgeving met bedrijfsgegevens van voornamelijk Ticketmaster" ontdekte. Een week later bood de groep ShinyHunters een dataset aan waarvan het claimt dat die van Ticketmaster is.

Live Nation zegt dat het een onderzoek is gestart en samenwerkt met justitie. Tevens zal het toezichthouders en gebruikers met betrekking tot de ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke informatie informeren. Op het moment dat het de melding bij de SEC deed, laat het bedrijf verder weten dat het niet verwacht dat het incident enige impact op de bedrijfsvoering of financiële situatie zal hebben.