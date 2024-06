Cloudopslagdienst Snowflake waarschuwt klanten voor inbraak op accounts

Cloudopslagdienst Snowflake heeft een "beperkt aantal klanten" gewaarschuwd voor een inbraak op hun account en stelt dat aanvallers ook hebben ingebroken op een demo-account van een oud-medewerker. De Australische overheid waarschuwt dat verschillende bedrijven die van Snowflake gebruikmaken zijn getroffen. Snowflake, dat cloudopslag voor allerlei grote bedrijven biedt, ontkent dat er sprake is van een grootschalig datalek waarbij de eigen security is gecompromitteerd. Ook stelt het dat berichtgeving die rondgaat incorrect is.

Snowflake doelt daarbij op een analyse van securitybedrijf Hudson Rock. Dat laat in een inmiddels verwijderde blogposting weten dat het met een aanvaller heeft gesproken die claimt data te hebben gestolen van Ticketmaster en de bank Santander. De aanvaller stelt dat gegevens afkomstig zijn van Snowflake en er nog veel meer klanten van de cloudopslagdienst zijn gecompromitteerd, namelijk vierhonderd.

In een reactie spreekt Snowflake van 'foutieve claims'. De cloudopslagdienst stelt dat er inderdaad is ingebroken op de accounts van klanten, maar dat dit is gedaan doordat aanvallers de inloggegevens van deze klanten wisten te stelen. Daarnaast hebben de aanvallers ook ingebroken op een demo-account van een voormalige Snowflake-medewerker. Dit account bevatte geen gevoelige data, aldus de verklaring. "Demo-accounts zijn niet gekoppeld aan productiesystemen of bedrijfssystemen van Snowflake." Hoe de aanvaller de inloggegevens van de voormalige medewerker kon stelen wordt niet gemeld. Wel laat Snowflake weten dat dit account niet met multifactorauthenticatie (MFA) was beveiligd.

Snowflake stelt verder dat het op 23 mei ongeautoriseerde activiteit bij bepaalde klantaccounts ontdekte. Verder onderzoek wees uit dat de aanvallen op klantaccounts sinds halverwege april al plaatsvinden. Getroffen klanten zijn inmiddels door Snowflake gewaarschuwd. Daarnaast adviseert de cloudopslagdienst alle klanten om hun accountinstellingen te controleren, waaronder het gebruik van MFA. Namen van gedupeerde klanten zijn niet bekendgemaakt, maar Ticketmaster heeft de Amerikaanse beurswaakhond ingelicht dat het getroffen is door een inbraak op een 'third-party clouddatabase-omgeving'.