'Frankrijk overweegt goedkeuring voor Europees plan voor chatcontrole'

Frankrijk overweegt goedkeuring te geven aan een nieuw voorstel waarbij alle chatberichten van Europese burgers worden gecontroleerd. Mocht het voorstel worden aangenomen zal chatapp Signal de EU verlaten. Door de support van Frankrijk zou er een Europese meerderheid voor het plan zijn. Dat melden Netpolitik en Euractiv op basis van interne documenten.

De Europese Commissie kwam een aantal jaar geleden met het voorstel om alle chatberichten van burgers te controleren. Het Europees Parlement zag het voorstel niet zitten en kwam met een eigen voorstel. De Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen, maar EU-voorzitter België heeft inmiddels verschillende voorstellen bedacht om de lidstaten over de streep te trekken.

Het nieuwste voorstel betreft alle communicatie-apps, ook die van end-to-end encryptie gebruikmaken. Gebruikers moeten daarbij toestemming geven om al hun berichten te laten controleren. Wie niet akkoord gaat kan geen foto's, video's, afbeeldingen en url's meer versturen. Audiocommunicatie zal echter geheel worden uitgezonderd. Verder zal de chatcontrole niet gelden voor accounts die worden gebruikt voor nationale veiligheid, opsporing of militaire doeleinden.

Het Belgisch voorstel wil daarnaast door middel van 'AI-technologie' ook op onbekend misbruikmateriaal controleren. Experts hebben al herhaaldelijk aangegeven dat dit voor een groot aantal vals positieven zal zorgen, waarbij mensen onterecht worden aangemerkt wegens het versturen van misbruikmateriaal. Op dit moment is er een 'blokkerende minderheid' die het voorstel tegenhoudt, maar Frankrijk overweegt nu goedkeuring.

Voor Duitsland, Nederland, Polen, Oostenrijk en Luxemburg is het nieuwe voorstel niet acceptabel. Verschillende andere landen zijn het nog aan het bekijken. "Een akkoord is nog niet gesloten vanwege de blokkerende minderheid van minstens vier staten met tenminste 35 procent van de EU-populatie die het niet eens kunnen worden. Naast Duitsland en Polen ging het tot nu toe ook voornamelijk om Frankrijk", aldus Netpolitik. Frankrijk is over het nieuwste voorstel echter een stuk positiever en wil ook meehelpen met het vinden van een compromis, zo blijkt uit interne documenten.

Patrick Breyer, Europarlementariër voor de Piratenpartij, maakt zich grote zorgen dat de EU-landen, die tot nu toe kritisch waren, opeens positief zijn over de plannen, die in essentie hetzelfde zijn gebleven als de eerste versies. Daarbij vreest Breyer dat als de lidstaten een dergelijke radicale positie innemen, het Europarlement tijdens de onderhandelingen de eigen positie zal opgeven en akkoord gaat met een compromis dat ieders online veiligheid in gevaar brengt.

Signal-president Meredith Whittaker is fel tegen het plan. "Laat er geen enkele twijfel zijn: we zullen de EU-markt verlaten in plaats van onze privacygaranties te ondermijnen. Dit voorstel, als het wordt aangenomen en gehandhaafd tegen ons, dwingt ons deze keuze te maken", zo laat ze op X weten. "Het is surveillancewijn in veiligheidszakken."