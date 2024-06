Taakstraf voor man die gegevens uit coronasysteem GGD wilde kopen

Een man die een medewerkster van de GGD geld bood voor het stelen van persoonsgegevens uit een coronasysteem is veroordeeld tot een taakstraf van honderdtwintig uur. Volgens de Rechtbank Midden-Nederland is er sprake van uitlokking van computervredebreuk en uitlokking van het stelen van niet-openbare gegevens.

De GGD-medewerkster was in 2021 via Snapchat benaderd door de verdachte die haar geld bood voor het maken van screenshots uit het CoronIT-systeem. Het CoronIT-systeem is een digitaal registratiesysteem dat GGD'en ondersteunt met het aanmelden van te testen mensen, het inplannen van afspraken voor te testen mensen, afname en registratie van monsters, het vastleggen van testuitslagen en het genereren van landelijke en regionale overzichten van het aantal afgenomen testen en resultaten.

De medewerkster maakte voor de man screenshots met daarop gegevens van 67 patiënten, zoals naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), adres en/of telefoonnummer. De man had aangegeven dat hij voor de gegevens een bedrag van vijfhonderd euro bood. Volgens de rechtbank heeft de verdachte met zijn handelen ernstige inbreuk gemaakt op de privacy van deze personen en daarmee ook het vertrouwen van en in de GGD geschaad.

"Terwijl deze organisatie juist tijdens de coronacrisis een cruciale rol vervulde in de bescherming van de samenleving en het zoveel mogelijk draaiende houden daarvan. Verdachte heeft op sluwe wijze misbruik gemaakt van een bijzondere situatie om er zelf beter van te worden", zo ging de rechter verder, die een taakstraf van 120 uur passend vond. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 240 uur geëist, met aftrek van het voorarrest.