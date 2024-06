GrapheneOS introduceert 'duress' wachtwoord voor wissen van alle data

De makers van GrapheneOS hebben een nieuwe feature toegevoegd die ervoor zorgt dat alle data op de telefoon wordt gewist wanneer een bepaald wachtwoord of pincode wordt ingevoerd. De "Duress PIN/Password" functie moet voorkomen dat kwaadwillenden toegang tot gegevens op de telefoon krijgen. Bij het wissen worden al hardware keystore keys gewist, waaronder keys die worden gebruikt bij het ontsleutelen van de harde schijf. Daarnaast worden ook aanwezige eSIMs gewist en daarna de telefoon uitgeschakeld. De wisprocedure is niet te stoppen.

GrapheneOS is een op Android-gebaseerd besturingssysteem voor Pixel-telefoons. De nieuwste versie bevat de 'langverwachte' feature, aldus de ontwikkelaars op X. Die geven als voorbeeld voor het gebruik van de feature een situatie waarbij iemand door de douane wordt gedwongen het wachtwoord van zijn telefoon af te staan.

"Als er een pistool tegen mijn hoofd wordt gezet en ik allen wat geld verlies, zal ik waarschijnlijk niet mijn duress pincode geven. Maar als ik een journalist ben die zijn bronnen en gezin wil beschermen, dan wel", reageert een gebruiker op het op het forum van GrapheneOS. "Een meer praktische aanpak is het instellen van mijn geboortedag als duress pincode. Als een aanvaller of de politie mijn telefoon pakt en de pincode probeert te raden, is de kans groter dat ze de duress pincode invoeren dan de echte pincode."