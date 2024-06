Global Encryption Coalition slaat alarm over Belgisch voorstel chatcontrole

De Global Encryption Coalition, een coalitie die uit meer van vierhonderd organisaties bestaat die zich inzet voor het promoten en beschermen van encryptie waar het onder druk staat, slaat in een open brief alarm over het Belgisch voorstel voor chatcontrole, waarbij chatberichten die burgers willen versturen eerst worden gecontroleerd.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers worden gecontroleerd, ongeacht of die ergens van worden verdacht.

Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

De Raad heeft nog geen positie ingenomen, omdat een aantal EU-landen het niet eens is met gedane voorstellen. Op dit moment is België EU-voorzitter en het land kwam onlangs met een nieuw voorstel. Gebruikers moeten zelf akkoord gaan met de chatcontrole. Gaan ze niet akkoord, dan kunnen ze geen foto's, video's en url's meer versturen.

De Global Encryption Coalition slaat nu alarm over dit voorstel en waarschuwt dat de term 'upload moderation' alleen een cosmetische aanpassing is die de eerder en op grote schaal geuite zorgen van experts niet wegneemt. Daarnaast is het uitwisselen van foto's en video's gemeengoed. "Als de gebruiker geen echte keuze heeft, zich gedwongen voelt om toestemming te geven, of defacto van de dienst wordt geweerd als ze niet instemmen, is de toestemming niet vrijelijk gegeven", zo waarschuwt de coalitie.

Die voegt toe dat het voorstel ook eenvoudig is te omzeilen door foto's of video's in andere bestanden te embedden. De coalitie roept de ministers van de Raad dan ook op om alle scanvoorstellen die in strijd zijn met het principe van end-to-end encryptie, waaronder ook client-side scanning, te verwerpen. "Deze invasieve technieken brengen alleen de veiligheid en rechten van internetgebruikers in gevaar." Onder de organisaties die de open brief hebben ondertekend bevinden zich Mozilla, Tuta, Privacy First, Bits of Freedom, Proton, Electronic Frontier Foundation (EFF) en European Digital Rights (EDRi).