Check Point roept klanten op fix voor actief aangevallen vpn-lek te installeren

Check Point heeft klanten vandaag opgeroepen om een fix te installeren voor een actief aangevallen kwetsbaarheid in de eigen vpn-oplossing. Volgens securitybedrijf Watchtowr is het beveiligingslek zeer eenvoudig te misbruiken en lijkt Check Point de ernst van de kwetsbaarheid te bagatelliseren. Aanvallers zouden al sinds begin april misbruik van het beveiligingslek maken, toen er nog geen update voor beschikbaar was.

De kwetsbaarheid (CVE-2024-24919) bevindt zich in Check Point Remote Access VPN en laat een aanvaller 'bepaalde informatie uitlezen', aldus de uitleg van de leverancier. Volgens onderzoekers van Watchtowr is het niet heel moeilijk om het beveiligingslek te vinden en misbruik "extreem eenvoudig". Daarbij is de impact groot. "We maken ons zorgen over de verklaring van de leverancier, die de ernst van deze bug lijkt te bagatelliseren." Volgens Watchtowr moeten organisaties de kwetsbaarheid als ongeauthenticeerde remote code execution behandelen.

Check Point heeft inmiddels een fix uitgebracht die vpn-systemen moet beschermen. Bij klanten die zich voor de Security Auto Update service hebben geregistreerd is een update geïnstalleerd die bepaald misbruik van de kwetsbaarheid moet voorkomen. Dit is echter een tijdelijke oplossing. Om het probleem echt te verhelpen moeten organisaties de fix installeren en Check Point roept klanten op dit te doen om beschermd te zijn. Securitybedrijf Censys laat weten dat er nog altijd duizenden kwetsbare vpn-systemen vanaf internet toegankelijk zijn.