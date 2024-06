Groenlinks-PvdA wil gebruik Amerikaanse cloud door Rijk aan banden leggen

Het gebruik van Amerikaanse clouddiensten door de Rijksoverheid moet aan banden worden gelegd, omdat Nederland haar autonomie hiermee uit handen geeft. Dat laat Groenlinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann tegenover BNR weten. Ze hoopt hier in de Tweede Kamer een debat over te gaan voeren. Eerder dit jaar waarschuwde denktank Clingendael dat de Amerikaanse overheid via clouddiensten van bijvoorbeeld Google en Microsoft bij de e-mail van Nederlandse overheden en vitale bedrijven kan, wat een risico voor de nationale veiligheid kan vormen.

Volgens Kathmann zijn er 'serieuze signalen' dat het Shared Service Center ICT van de Rijksoverheid naar Microsofts cloudomgeving wil migreren. Dat zou inhouden dat zeven ministeries en vijftig duizend ambtenaren van de Amerikaanse cloudprovider gebruik gaan maken. "Dit was de druppel", aldus Kathmann die de migratie naar Amerikaanse clouddiensten wil stoppen. "De gevolgen kunnen desastreus zijn. Achter de schermen is een complete migratie bezig", laat het GroenLinks-PvdA-Kamerlid verder weten.

Kathmann waarschuwt dat het geen sciencefiction is dat de Amerikaanse overheid bij clouddiensten opgeslagen data tegen Nederland kan gebruiken. "Al ons beleid is gericht op strategische autonomie, maar in dit dossier stroken de woorden niet met de daden", merkt ze op. "Ze kunnen gewoon meekijken met gesprekken tussen Kamerleden, gesprekken tussen ambtenaren, gesprekken tussen ministers, waar houdt het op? Dat je zegt 'we doen niets meer met Microsoft' zou een beetje naïef zijn, maar het is nog veel naïever om te denken dat we alles met Microsoft moeten doen."

Het GroenLinks-Kamerlid wil dat er wordt gestopt met aanbestedingen die bijna automatisch naar Amerikaanse bedrijven gaan. Kathmann wilde de zaak vorige week plenair agenderen, maar wist toen op één zetel na niet de vereiste meerderheid van 76 zetels achter haar te krijgen. Vandaag hoopt ze op meer succes. Dan zou er een plenair debat komen over de mogelijke uitbesteding van de digitale diensten van de ministeries. "De onderste steen moet hier boven. We moeten voorkomen dat er beslissingen worden genomen die niet kunnen worden teruggedraaid." Microsoft stelt in een reactie dat het haar diensten volgens geldende wet- en regelgeving aanbiedt, zoals de AVG.