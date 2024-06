'Microsoft blokkeert methode voor Windows 11 zonder Microsoft Account'

Microsoft heeft een methode geblokkeerd waarmee het mogelijk was om Windows 11 zonder Microsoft Account te installeren. Dat meldt Windows Central. Windows 11 vereist tijdens de installatie een internetverbinding en Microsoft Account, zo staat in de systeemeisen. Er zijn echter verschillende manieren om de accountverplichting te omzeilen. Eén daarvan was het opgeven van een door Microsoft geblokkeerd e-mailadres, zoals 'example@example.com'. Dit zorgde ervoor dat de setup doorging naar het maken van een lokaal account.

Deze methode lijkt nu door Microsoft in Windows 11 24H2 te zijn geblokkeerd. Gebruikers komen bij het opgeven van een geblokkeerd e-mailadres in een loop terecht, aldus Windows Central. De methode waarbij tijdens de installatie OOBE\BYPASSNRO in de Command Prompt wordt ingevoerd, en waardoor het verbinden met internet en zo ook het koppelen van een Microsoft Account worden overgeslagen, werkt nog wel. Niet alle gebruikers zijn blij met het verplicht opgeven van een Microsoft Account. Zo werd er onder andere een petitie tegen gestart.